HD Plus und Nagra setzen Partnerschaft fort

Nagra, ein Unternehmen der der Kudelski Group und die HD Plus GmbH, eine Tochter des Satellitenanbieters SES und Betreiber der Satellitenplattform HD Plus haben die Fortsetzung ihrer Partnerschaft bekannt gegeben.



Mit den Lösungen von Nagra können HD Plus-Inhalte ohne weitere Geräte wie zum Beispiel ein CI-Module oder einer Set-Top-Box auf Smart-TVs genutzt werden.