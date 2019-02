HD Plus wird in TV-Geräte integriert

HD Plus revolutioniert das TV-Erlebnis: Ohne Smartcard können neue Komfort-Funktionen wie der Zugriff auf Sendungen, auf Mediatheken und auf einen innovativen TV-Guide genutzt werden – ohne zusätzliche Kosten.



HD Plus verbessert den TV-Komfort für Satellitenhaushalte in Deutschland. Künftig ist HD Plus direkt im TV-Gerät integriert und bietet dort zusätzlich die neue HD Plus Komfort-Funktion, wie der Anbieter am Montag bekannt gab.