HD Plus zeigt MTV Europe Music Award in Ultra HD

HD Plus betreibt bereits seit zwei Jahren einen Demokanal für ultrahochauflösende Inhalte. Nachdem zu Beginn nur schöne Naturbilder und Dokus zu sehen waren, übernimmt der Kanal nun verstärkt Inhalte anderer TV-Sender.



So will HD Plus auf seinem Demokanal UHD1 die MTV Europe Music Awards in Ultra HD (UHD) übertragen. Die Preisverleihung findet am Sonntag in London statt und wird von MTV ab 20 Uhr übertragen.