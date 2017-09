HD-TV-Umstellung in Österreich läutet neues Zeitalter ein

Das ist das digitale Finale in Österreich: In Tirol und Vorarlberg, sowie in Kärnten und Osttirol wird auf das digitale Antennenfernsehen in High Definition umgestellt. Damit ist die ORF-Programmfamilie in ganz Österreich empfangbar.



Es war der letzte Schritt in Richtung österreichweiter HD-Umstellung: Die HD-TV-Umstellung in Tirol, Vorarlberg und Kärnten. Nun ist die ganze ORF-Palette und 3sat, ATV und ServusTV in ganz Österreich via Antenne in HD-Qualität sowie Puls 4 und ATV 2 ohne Zusatzkosten zu sehen.

Das bisherige DVB-T-Signal wird abgeschaltet und gehört der Vergangenheit an. Der Antennen TV-Empfang ist dann nur noch via DVB-T2/simpliTV möglich. In die Senderinfrastruktur wurden mehrere Millionen Euro investiert.



"Ohne Zusatzkosten beste HD-TV-Qualität und umfangreiche Information war für knapp 400.000 TV-Seher Grund auf HD mit simpliTV umzusteigen", erläutert Michael Weber, HD-Koordinator des ORF und TV-Experte.