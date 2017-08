HDR einer neuen Generation

Panasonic, 20th Century Fox und Samsung wollen im Rahmen einer Partnerschaft einen offenen und lizenzfreien Standard für High Dynamic Range (HDR)-Inhalte entwickeln. 2018 soll es losgehen.



Panasonic, 20th Century Fox und Samsung gaben heute bekannt, dass sie eine Partnerschaft eingehen. In deren Rahmen soll ein offener und vor allem lizenzfreier Standard für High Dynamic Range (HDR)-Inhalte entwickelt werden. Der Standard soll die Bezeichnung HDR10+. Das kann sich allerdings noch ändern.