HDTV in Österreich auf dem Vormarsch

In Österreich guckt kaum einer mehr in die Röhre. Im Rahmen des Astra TV Monitors wurden viele Aspekte des Fernsehempfangs im Nachbarland Österreich untersucht.



Knapp 90 Prozent der Haushalte im Alpenstaat empfangen ihr Fernsehen in HD-Qualität, oder besser. Denn auch der noch relativ junge Standard Ultra-HD läuft bereits in knapp 500.000 Wohnungen. Das entspricht einem Gesamtanteil von bereits 13 Prozent.