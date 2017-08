HDplus ExtraScreen ab sofort für Android verfügbar

Auch Android-Nutzer können nun auf ihrem Smartphone oder Tablet mobil in HD fernsehen. Parallel wird schon an einer Erweiterung der App gearbeitet.



HDplus ExtraScreen ist seit kurzem auch für Android-Geräte verfügbar. Die dafür nötige App HDplus Connect steht im Google Play Store zum Download bereit. Voraussetzung für HDplus ExtraScreen ist daneben der Satelliten-Receiver Humax UHD 4tune+ mit einer aktiven HDplus-Karte. Anders als bei bisherigen SAT-IP-Lösungen, ist es mit HDplus ExtraScreen technisch möglich, auch verschlüsselte HDTV-Programme über Satellit auf Smartphones oder Tablets zu genießen – unabhängig davon, welcher Sender gerade auf dem Fernseher läuft.