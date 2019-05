HGTV ab 28. Mai bei Unitymedia - schon jetzt via SAT

HGTV, der neue Free-TV-Sender von Discovery, ist ab dem 6. Juni neu im deutschsprachigen Raum frei verfügbar – und das bereits zum Start für zahlreiche SAT- und auch Unitymedia-Haushalte.



Bei Unitymedia wird Home & Garden TV bereits ab dem 28. Mai auf dem Sendeplatz 428 zu finden sein. Im Kabelnetz des Anbieters wird vorerst der Trailer von HGTV gezeigt, bevor am 6. Juni um 20.15 Uhr der Startschuss für das Haupt-Programm fällt. Unitymedia erreicht in Nordrhein-Westfalen, Hessen und Baden-Württemberg 13,1 Millionen Haushalte mit seinen Breitbandkabeldiensten.