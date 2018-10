"HR-Kandidatenscheck" zur Landtagswahl gestartet

Der "HR-Kandidatenscheck" ist ab sofort abrufbar. Mit insgesamt 2.192 Minuten Material an Politikerstatements ist es eines der umfangreichsten Angebote, das der Hessische Rundfunk (HR) zur Landtagswahl Ende Oktober anbietet.



Der HR hat alle 797 Kandidaten zur Landtagswahl in Hessen - egal ob Direktkandidat oder Listenplatz - eingeladen, sich in einem Vier-Minuten-Video vorzustellen. Dabei hatten alle Kandidatinnen und Kandidaten gleich lang Zeit, die gleichen Fragen zu beantworten.