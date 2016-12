HR plant weiteren Ausbau von DAB Plus

Auch der Hessische Rundfunk (HR) arbeitet weiter an der Verbreitung des DAB-Plus-Empfanges in seinem Sendegebiet. Dafür sollen vier neue Sendeanlagen in Betrieb gehen.



Der Hessische Rundfunk (HR) bringt den Ausbau seines Digitalradio-Netzes im Kanal 7B weiter voran. Ab dem kommenden Jahr sollen Sendeanlagen an den Standorten Biedenkopf (Sackpfeife), Hoher Meißner, Kreuzberg/Rhön und Darmstadt in Betrieb gehen. Meldungen zu diesem Thema

DF-Umfrage: Mehrheit der Leser will Termin zur UKW-Abschaltung

Weihnachtsgewinnspiel DVB-T2-Receiver von Kathrein

Netflix sichert sich Bollywood-Rechte

Der HR ist mit seinen sechs Radiowellen HR1, HR2-Kultur, HR3, HR4, You FM und HR-Info digital terrestrisch on air. Zusätzlich können die öffentlich-rechtlichen Programme Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und DRadio Wissen sowie viele weitere Radioangebote privater Rundfunkanbieter empfangen werden. Eigene exklusive Digitalwellen strahlt der HR bisher nicht aus.

Kommentare im DIGITAL FERNSEHEN Forum: