"Haben alle eine dunkle Seite" - Heiner Lauterbach wird 65

Heiner Lauterbach gehört zu den gefragtesten und bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Sein Leben bot schon genug Stoff für zwei Autobiografien. Nun wird der Schauspieler 65 Jahre alt. Zeit also für ein neues Werk?



Heiner Lauterbach ist seit Jahren erfolgreich im deutschen Filmgeschäft. Seine Filmografie lässt seit 1975 kaum ein Jahr aus. Dekaden, in denen sich der gebürtige Kölner auch privat immer wieder weiterentwickelt hat. Zwei Autobiografien zeugen von seiner Wandlung vom Draufgänger zum braven Familienvater. Sich selbst beschreibt Lauterbach als "wechselhaft", wie er der Deutschen Presse-Agentur in München erzählt. Am Dienstag (10. April) wird er 65 Jahre alt.