Hacker-Angriff auf PC des tschechischen Präsidenten

Die Angst vor Cyberangriffen auf Rechner von Regierungen, Parteien und Wirtschaftsunternehmen wächst weiter an. Nun wurde der Präsident von Tschechien Opfer eines solchen Angriffs.



Unbekannte Hacker haben Kinderporno-Fotos auf dem Computer des tschechischen Präsidenten Milos Zeman installiert. "Ich habe den Computer eingeschaltet und knapp zehn Sekunden ungläubig geschaut, was da geschieht, bevor mir aufgegangen ist, dass es ein Hackerangriff ist", sagte der Präsident in einem Interview.