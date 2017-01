Hacker-Angriffe auf Nato um 60 Prozent gestiegen

Für Regierungen und Behörden gehören Angriffe durch Hacker scheinbar zum Alltag. Auch die Nato ist dabei ein beliebtes Ziel. Im vergangenen Jahr erreichte die Zahl der Cyberangriffe dabei ein neues Hoch.



Die Gefahr aus dem Netz wächst stetig an und sorgt regelmäßig für Schlagzeilen, sobald größere Einrichtungen der Regierung oder Konzerne betroffen sind. Auch die Nato ist immer wieder Ziel von Cyberangriffen und musste sich 2016 einer steigenden Zahl von Versuchen erwehren. Wie das Nationenbündnis am Donnerstag mitteilte, wurden vergangenes Jahr 60 Prozent mehr Cyberangriffe registriert als noch 2015.