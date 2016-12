Hacker-Kongress: Gläserner Kunde, undurchsichtige Unternehmen

Der Datensammelwahn der großen Unternehmen hat bereits heute weitreichende Auswirkungen auf den Menschen und der Einfluss wird weiter wachsen. Doch während der Kunde immer gläserner wird, agieren die Unternehmen immer undurchsichtiger, kritisieren die Teilnehmer des "Chaos Communication Congress".



"Daten sind das neue Öl", dieser Satz fällt immer wieder, wenn es um das Thema Big Data geht. Und in der Tat: Um den Kunden besser zu verstehen und konkurrenzfähig zu bleiben, setzen Unternehmen zunehmend auf das Sammeln, Verknüpfen und Auswerten mitunter persönlicher und sensibler Daten. Doch was bedeutet das für den Verbraucher? Auf dem Hackerkongress "Chaos Communication Congress" in Hamburg warnen Aktivisten vor einem massiven Ausspähen der "gläsernen Kunden".