Hacker aus China nehmen Satelliten ins Visier

Chinesische Hacker haben versucht, Unternehmen auszuspionieren. Ins Fadenkreuz sind dabei Firmen geraten, die Satellitenkommunikation betreiben.



Die Sicherheitsfirma Symantec hat einen Hackerangriff aufgedeckt. Wie "Heise" berichtet, hat das Unternehmen einen Bericht über eine Gruppe namens Thrip veröffentlicht. Diese soll demnach versucht haben, Firmen auszuspionieren, die Satellitenkommunikation betreiben.