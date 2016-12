Hacker beschäftigen sich mit Fake News und Cyberangriffen

Fake News und Cyberangriffe hat auch der Chaos Computer Club auf seiner Tagesordnung. Dabei untersucht der Hackerkongress auch, welche Gefahr davon für die Bundestagswahl im kommenden Jahr ausgeht.



Rund neun Monate vor der Bundestagswahl wächst die Sorge vor Manipulationen der Wahlentscheidung. Auf dem Kongress des Chaos Computer Clubs (CCC) in Hamburg werden Fragen gestellt wie: Wurde die US-Präsidentschaftswahl gehackt, also von Personen beeinflusst, die Sicherheitsbarrieren umgehen? Warum finden Falschmeldungen und Gerüchte im Netz so große Beachtung und Verbreitung? Und muss 2017 mit verstärkten Attacken aus dem Netz auf politische Akteure gerechnet werden, mit Cyber-Angriffen aus dem Ausland?