Hacker nutzen Router für Telefonbetrug

Die IP-basierte Telefonie macht’s möglich: Betrüger nutzen fremde Router für Abzocke. Mehr als 12.000 Mal wurden so bereits teure Verbindungen zu ausländischen Rufnummern aufgebaut.



Sind Privat-Haushalte nicht mehr sicher vor Hacker-Angriffen? Das sagt zumindest der "Spiegel". Die Redaktion zitiert den Präsidenten der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, der von über 12.000 Fällen berichtet, in denen sich Kriminelle in fremde Router reinwählten.