Hackerkongress: Datenbank dokumentiert Greultaten in Syrien

Zwar bestimmt der Krieg in Syrien seit langer Zeit die Nachrichten, doch das wahre Ausmaß der verübten Greultaten bleibt den meisten Menschen verschlossen. Nun wurde auf dem Hackerkongress in Hamburg eine Datenbank, auf der die Akte gegen die Menschlichkeit festgehalten werden sollen, vorgestellt.



Menschenrechtsaktivisten haben beim Hackerkongress in Hamburg eine Datenbank zur Dokumentation von Gräueltaten in Syrien vorgestellt. Bislang seien mehr als 2200 verifizierte Vorfälle erfasst worden, sagten die Projektverantwortlichen Hadi al Khatib und Jeff Deutch am Mittwoch. Ziel sei es, die Menschenrechtsverletzungen für Wissenschaftler und für mögliche internationale Ermittlungen festzuhalten.