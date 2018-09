Hackerkongress des Chaos Computer Club bleibt in Leipzig

Der Chaos Computer Club (CCC) wird seinen Hackerkongress auch in diesem Jahr in Leipzig veranstalten.



Die Entscheidung für den 35. Chaos Communication Congress (35c3) in Leipzig sei nach längeren Verhandlungen gefallen, sagte ein CCC-Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Das Treffen soll vom 27. bis zum 30. Dezember laufen.