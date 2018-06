Haften Betreiber des Anonymnetzwerks Tor für illegale Uploads?

Wer im Netz anonym bleiben will, nutzt die Verschlüsselungskette im Tor-Netzwerk. Die Betreiber von Tor-Übergangsknoten ins offene Netz, können aber leicht ermittelt werden. Müssen sie haften, wenn Unbekannte über den Kanal Gesetze verletzen? Das prüft der BGH.



Journalisten und Menschenrechtler nutzen es, aber auch Kriminelle und sogar Terroristen: Auf Anonymität bedachte User gehen unter anderem über ein sogenanntes Tor-Netzwerk ins Internet, bei dem Verbindungsdaten über eine lange Kette von Zwischenstationen hinweg verschleiert werden. Haftet der Betreiber eines Rechners, der das offene Netz und das anonyme Tor-Netz miteinander verknüpft (Tor-Exit-Node), für alle Rechtsverletzungen, die andere darüber begangen haben? Damit befasst sich erstmals an diesem Donnerstag (ab 12.00 Uhr) der Bundesgerichtshof in Karlsruhe (Az. I ZR 64/17). Wann ein Urteil fällt, ist noch nicht bekannt.