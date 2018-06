Haialarm im August bei Nat Geo Wild

"Hai Life" im August bei Nat Geo WildIm August machen weiße Haie, Tigerhaie, Walhaie und viele andere Arten der faszinierenden Meeresbewohner das Programm unsicher.



Der Sender zeigt hochwertige Hai-Dokus und Serien. Immer montags gibt es zudem exklusive Deutschland-Premieren.

Haie auf Angriff

Den Anfang der montäglichen Erstausstrahlungen macht am 6. August um 19.25 Uhr die vierte Staffel von "Haie auf Angriff" ("When Sharks Attack", USA 2018). Darin geht es u.a. um die gestiegene Zahl von Haiattacken auf Menschen.



Schauplatz der Doku "Hai vs. Thunfisch" ist am 13. August um 20.10 Uhr die Atlantikinsel Ascension.

Wildes Amerika: Imposanter Nordwesten



"Wildes Amerika: Imposanter Nordwesten" begibt sich auf eine spannende Expedition in die dichten Wälder, schroffen Berge und atemberaubenden Küstenabschnitte im Nordwesten Amerikas. Neben einzigartigen Naturschauspielen und spektakulären Landschaften präsentiert die Serie auch die tierischen Bewohner der Region, die allesamt echte Überlebenskünstler sind.



Die 5 neuen Folgen von Wildlife laufen ab dem 29. August immer sonntags um 21 Uhr.



Tatort Strand



Jaguare gehören zwar nicht zu den größten Raubkatzen der Erde, dafür aber zweifellos zu den gefährlichsten. Viele alte amerikanische Kulturen haben sie als Gottheit verehrt. Die Dokumentation "Tatort Strand" am Dienstag, 7. August um 21 Uhr zeigt die Raubtiere von einer eher unbekannten Seite. Für die Meeresschildkröten an einem Strand in Costa Rica haben die Begegnungen mit der Raubkatze tödliche Folgen.