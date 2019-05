Haialarm im August bei Nat Geo Wild

"Hai Life" im August bei Nat Geo Wild. Einen Monat lang machen verschiedenste Arten der riesigen Meeresbewohner das Programm unsicher.



Den Monat August widmet Nat Geo Wild den ältesten heute noch lebenden Wirbeltieren der Weltmeere. Täglich ab 16.55 Uhr bekommen Zuschauer unter dem Titel "Hai Life" Einblicke in die Welt der Haie.