Halb Deutschland nutzt mittlerweile Musik-Streaming

Immer mehr Deutsche nutzen einer Studie der Uni Hamburg zufolge Angebote zum Musik-Streamen, ebenso etablieren sich Bezahl-Abos zusehends. Trotzdem bleibt auch die gute alte Konzertkarte hochgeschätzt.



Musikstreaming wird bei den Deutschen immer beliebter. Das ist das Ergebnis einer Studie zur Entwicklung der Musiknutzung in Deutschland, die am Mittwoch in Hamburg vorgestellt wurde. Danach nutzt bereits jeder Zweite Musikstreaming-Angebote, jeder Vierte nutzt sogar eine kostenpflichtige Premium-Version. "Streaming ist in Deutschland angekommen", sagte der Leiter der Studie, Prof. Michel Clement, von der Universität Hamburg.