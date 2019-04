Halbfinale im DFB-Pokal - beide Spiele in Free- und Pay-TV

Diese Woche wird ermittelt, welche Teams sich Ende Mai in Berlin im DFB-Pokal-Finale duellieren. Sky und ARD zeigen die Spiele zwischen Hamburg und Leipzig sowie Bremen und Bayern live.



Während der Rekord-Meister und -Pokalsieger aus München häufig zu dem Vergnügen kommt im Olympiastadion um den Titel zu spielen und diese Saison die Schmach gegen Eintracht Frankfurt aus dem letzten Jahr wieder gut machen will, ist es beim Halbfinalgegner am Mittwoch schon neun Jahre her, dass man ins Endspiel kam. Werder Bremen verlor damals gegen ebenjene Bayern. Ein Jahr zuvor, 2009, holte man das letzte Mal den DFB-Pokal an die Weser.



Der Erzrivale aus dem hohen Norden, der HSV, wartet noch länger auf einen Finaleinzug. Vor mittlerweile 32 Jahren konnten die Hamburger letztmalig die Trophäe mit nach Hause nehmen. Vor dem Ticket nach dem Berlin steht aber noch RB Leipzig im Weg. Der Verein wurde erst 2009 gegründet und hat bislang noch keinen großen Titel holen können.



Alle Aspiranten haben also mehr als nur rein sportliches Interesse, das Finale zu erreichen.