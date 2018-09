Halbzeit der WDR-Reihe "Unser Land in den 80ern"

Heute Abend strahlt der WDR mit "Jetzt oder nie - 1984" die fünfte Folge der WDR-Dokumentationsreihe "Unser Land in den 80ern" aus. Damit ist Halbzeit für die zehnteilige Reihe.



Der heutige Film wird von WDR 2-Moderator Thorsten Schorn gesprochen, der 1984 noch als Grundschüler zur Hitparade der Schlümpfe tanzte.