Hallenhockey-WM: Viertelfinale der Frauen und Männer auf Sport1

Sport1 begleitet die diesjährige Hallenhockey-WM in Berlin live. Dort geht es nun schon langsam in die heiße Phase.



Mission-Doppelgold auf halbem Weg zum Ziel. Bei der Halenhockey-Heim-WM sind die deutschen Frauen und Männer mittlerweile im Viertelfinale angekommen. Bereits am heutigen Abend steht die Begegnung der Herren-Nationalmannschaft gegen die Schweiz an. Sport1 überträgt das Spiel ab 19.55 Uhr live.