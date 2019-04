"Hallo Schatz": Oli P hat im Ersten schon wieder ausgetrödelt

Wer gestern um 16.10 Uhr das Erste eingeschaltet hat, um "Hallo Schatz – Vom Plunder zum Prachtstück" zu sehen, guckte sprichwörtlich in die Röhre. Oli P. wird mit seiner Sendung erst verpflanzt und später abgesetzt.



Nach nur drei Wochen hat der Sender die Upcycling-Sendung wegen niedriger Quoten wieder abgesetzt. Erst einmal werden auf dem Sendeplatz alte Episoden von "Verrückt nach Meer" zu sehen sein.