Hallo Telefónica, wo ist mein Internet?

Während man an der Hotline beim DSL- und Mobilfunkanbieter Telefónica hängt, kann man in Ruhe weiterarbeiten, denn mindestens eine Stunde muss der Kunde warten, ehe er vorgelassen wird, um sein Anliegen zu schildern. Was läuft derzeit bei Telefónica schief, obwohl der Telekommunikationsmarkt doch so durchreguliert und digitalisiert ist?



"Never touch a running system" - Getreu dieser Regel arbeitet die Telefonanlage im Außenbüro von digitalfernsehen.de seit Jahren. Doch die Telekom - diesmal wohl vollkommen unschuldig - stellt derzeit hunderttausende von Telefonanschlüssen auf die neue IP-Technologie um. Das darf nicht heimlich erfolgen, der rosa Konzern wurde dazu verdonnert, die Analog-Verträge mit den Kunden zu kündigen und gegebenenfalls neu abzuschließen. Diese Zwangskündigung verleitet den Kunden schnell zu einem Angebots- und Preisvergleich und so haben wir uns für den Anbieter o2 entschieden.



Wie bei Gas und Strom soll es auch beim Telefon funktionieren: Der neue Anbieter kündigt beim vorherigen "Versorger" und kümmert sich um die Umstellung. Der Kunde kann sich zurücklehnen. So bestätigte Telefónica-Tochter o2 uns für unser Außenbüro die Portierung der Nummern und Wechsel des Anschlusses für Mitte Juni. Zum Stichtag passierte aber nichts. Die Fritzbox meldet als Anbieter noch immer die Telekom und Telefon sowie Internet schnurren weiterhin reibungslos über den ehemaligen Staatskonzern.