"Halloween" – Der Kultkiller ist zurück!

Neben Freddy Krüger und Jason Vorhees ist Michael Meyers eine der prägendsten Figuren moderner Horrorfilmgeschichte. Im Jahr 2018 erhält er bereits seine zweite Generalüberholung – und die kann sich sehen lassen.

Seine Ursprünge fand das sogenannte Slasherkino, in dem in der Regel eine Gruppe von Teenagern von einem furchteinflößenden Killer bedroht wird, bereits in den frühen Dreißigerjahren. Zu massentauglicher Berühmtheit verhalf ihm aber erst ein kleiner Junge im Jahr 1978, der skrupellos seine Schwester mit einem Messer ermordete und später das kleine Örtchen Haddonfield unsicher machte. Es war die Geburtsstunde des maskierten Serienkillers Michael Meyers und Jamie Lee Curtis als Laurie. Seither wurde "Halloween" mehrfach fortgesetzt und auch neu aufgelegt. All das ist jetzt nicht mehr wichtig. Denn der ambitionierte Regisseur und Drehbuchautor David Gordon Green (inszenierte unter anderem das mitreißende Drama "Stronger" über den Terroranschlag auf den Boston-Marathon) stellt für seinen "Halloween" neue Regeln auf.