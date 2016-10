Hamburg bekommt neuen DAB-Plus-Kanal

Der christlich orientierte Sender ERF Pop ist nun auch in Hamburg über DAB Plus zu empfangen. Damit nimmt das Digitalradio-Angebot in der Hansestadt erneut zu.



Seit dem 12. Oktober ist Hamburg um einen DAB-Plus-Sender reicher. ERF Pop, ein christlich orientierter Sender, wird nun im regionalen Digitalradio-Sendernetz der Stadt gelistet, wie Sendernetzbetreiber Media Broadcast mitteilte. Meldungen zu diesem Thema

NDR: Neue DAB-Plus-Sender in Marlow und Neubrandenburg

ERF Pop in Hamburg jetzt auch über DAB Plus

Umfrage: Radiohörer setzen auf DAB Plus

ERF Pop wird vom Senderstandort Heinrich-Hertz-Turm gesendet und ist über den Kanal 11C zu empfangen. Somit können 1,9 Millionen Haushalte auf den DAB-Plus-Sender zugreifen und von dem regionalen Angebot profitieren. DAB Plus ermöglicht den rauschfreien Empfang der Sender und den Sendern selbst, sich auch als Spartensender oder regionaler Anbieter zu besonders guten Konditionen zu etablieren.