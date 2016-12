Hamburger Richter urteilten zur Haftung bei Links

Was darf verlinkt werden? Betreiber von Websites, die Verlinkungen zu Urheberrechtsverletzungen setzen, sollen für die fremden Urheberrechtsverstöße haften, entschied nun ein deutsches Gericht.



Hyperlinks machen das Internet zu dem, was es ist. Denn durch Links kann sich schnell durch interessante Websites klicken. Doch ein aktuelles Urteil lässt diese Praxis nun in einem neuen Licht erscheinen und könnte das Netz, wie wir es kennen, komplett verändern: Das Landgericht Hamburg hat Mitte November entschieden, dass Betreiber von Websites, die nicht 100prozentig privat betrieben werden, für die Urheberrechtsverletzungen auf Onlinepräsenzen haften, auf die sie verlinken.