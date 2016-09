Hanau: Unitymedia hat analog abgeschaltet

Unitymedia hat in Hanau die Analogabschaltung eingeläutet. Die hessische Stadt hat der Kabelnetzbetreiber als Pilotprojekt für die Volldigitalisierung auserkoren, die im nächsten Jahr für das komplette Kabelnetz angekündigt wurde.



Der Kabelnetzbetreiber Unitymedia hat Ernst gemacht und das Zeitalter der Volldigitalisierung eingeläutet. Am Dienstag hat das Unternehmen wie geplant in der ersten Stadt das analoge Fernsehen im Kabel beendet. "Seit 10 Uhr ist Analog-TV in Hanau Geschichte", erklärte eine Unitymedia-Sprecherin in Köln gegenüber der Deutschen Presseagentur (DPA).