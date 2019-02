Handball: Bundesliga-Konferenz live im Free-TV

Die Stars der Handball-WM kehren zurück auf die TV-Bildschirme. Die erste Handball-Bundesliga-Konferenz des Jahres ist für Fans live im Free-TV zu sehen. Sky Sport News HD begleitet die deutschen Teams beim 20. Spieltag.



Neben den Spielern der deutschen Mannschaft finden sich auch Stars anderer Handball-Nationen in deutschen Clubs wieder. So sind auch 21 Spieler aus Reihen des Weltmeisters Dänemark und des Finalisten aus Norwegen mit dabei, wenn die DKB Handball-Bundesliga heute (7. Februar) den 20. Spieltag anpfeift. Sky Sport News HD zeigt die Konferenz live im Free-TV.

Meldungen zu diesem Thema

Handball: DKB All Star Game live im Free-TV

Transferfenster schließt: Deadline Day auf Sky Sport News HD

TV-Quoten: "Tatort" und dann erst einmal lange nichts



Ab 18.30 Uhr begleiten Stefan Kretzschmar und Martin Schwalb die Begegnungen auf den Handballfeldern. Dort trifft Göppingen auf den THW Kiel. Die HSG Wetzlar geht gegen die SG Flensburg-Handewitt an den Start, der TBV Lemgo Lippe spielt gegen die Füchse Berlin, TSV Hannover-Burgdorf versucht gegen den TVB 1898 Stuttgart zu siegen und VfL Gummersbach wirft Bälle gegen die Eulen Ludwigshafen.



Mit dabei ist am heutigen Donnerstag (7. Februar) außerdem Moderatorin Katharina Kleinfeldt, die die Zuschauer von Sky Sport News HD durch den 20. Spieltag führt. Zu sehen ist die erste Konferenz des neuen Jahres in der DKB Handball-Bundesliga für jedermann frei empfangbar und live ab 18.30 Uhr.



Sky-Kunden sehen übrigens darüber hinaus bis Sonntag insgesamt insgesamt elf Einzelspiele aus der DKB Handball-Bundesliga und der EHF Champions League.