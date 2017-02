Handball-Bundesliga: Rekordmeister Kiel live bei Sport1

Die Handball-Bundesliga hat nach der WM wieder Fahrt aufgenommen. Rekordmeister THW Kiel will den Anschluss nach oben wahren, die Partie gegen Melsungen zeigt Sport1 am Mittwoch live.



Am Mittwoch trifft der THW Kiel auf den MT Melsungen. Sport1 ist dabei, wenn der deutsche Rekordmeister mit einem Heimsieg den Anschluss an Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt halten will. Auf Sport1.de streamt der Sender das Spiel dabei ab 20.10 Uhr und überträgt es auch im Free-TV ab 20.45 Uhr.