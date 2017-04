Handball: Bundesliga-Spitzenspiele live bei Sport1

Frisch Auf Göppingen gegen THW Kiel gibt es live am Mittwoch auf Sport1 zu sehen. Am Sonntag folgt die Liveübertragung und SC DHfK Leipzig gegen SG Flensburg-Handewitt. Beide Partien gibt es im Free-TV und im Internet.



Im Handball bleibt es weiter spannend, denn wichtige Auswärtsaufgaben stehen für die Spitzenteams THW Kiel und SG Flensburg-Handewitt an. Die Kieler müssen bei Frisch Auf Göppingen bestehen. Im Rennen um die Champions-League-Qualifikation darf sich der Rekordmeister keine Fehler mehr erlauben. Die Füchse Berlin sind inzwischen bis auf einen Punkt an den THW gerückt und haben aktuell den dritten Platz erobert.