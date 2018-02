Handball-Bundesliga am Donnerstag auf Sky

Der 21. Spieltag der Handball-Bundesliga hält unter anderem ein Verfolgerduell und ein Ost-Derby bereit. Zusätzlich zu den Begegnungen der ersten deutschen Liga sind auf Sky am Wochenende auch Champions-League-Duelle live zu sehen.



Mit der SG Flensburg-Handewitt und der MT Melsungen treffen zwei Verfolger am Donnerstagabend im direkten Duell aufeinander. Moderator Jens Westen meldet sich ab 18.30 Uhr aus der Flens-Arena. In den vier parallel stattfindenden Partien am Donnerstagabend sind mit dem THW Kiel gegen Wetzlar und Hannover-Burgdorf in Stuttgart zwei weitere Verfolger im Einsatz.