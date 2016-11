Handball-Bundesliga künftig live bei Sky und ARD

Im Kampf um die Sportübertragungsrechte konnten Sky wie auch ARD und ZDF einen Erfolg verbuchen: Ab 2017 wird die Handball-Bundesliga live beim Pay-TV-Anbieter und teilweise bei den Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.



Spätestens mit dem Einstieg der Perform Group und deren Streamingdienst Dazn ist der Kampf um die Übertragungsrechte im Sport noch eine Spur schärfer geworden. Und auch wenn Sky mit seinen neuen Sendern versucht, vom Image des Fußball- und Sportsenders wegzukommen, ist der Pay-TV-Anbieter weiter an entsprechenden Rechten interessiert. Nun konnte das Unterföhringer Unternehmen einen weiteren Erfolg verbuchen: Ab der kommenden Spielzeit 2017/18 wird die Handball-Bundesliga (HBL) live bei Sky zu sehen sein.