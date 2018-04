Handball-Bundesliga live bei Sky

Die Handball-Bundesliga wird live bei Sky übertragen. Diese Woche stehen nach der Länderspielpause wieder reguläre Spiele an.



Noch ist nichts entschieden. Sieben Spieltage stehen nach der Pause durch Länderspiele an. Am Anfang der Tabelle sowie ganz unten kommt es uu spannenden Duellen. Donnerstag, Samstag und Sonntag werden die zehn Matches live und exklusiv bei Sky gezeigt. Der 29. Spieltag wird dabei vorgezogen.