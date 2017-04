Handball: Champions-League-Viertelfinale live bei Sky

Gelingt es Flensburg noch das Ruder rumzureißen? Beim Rückspiel im Viertelfinale der Handball-Champions-League muss der Bundesligist bei Vardar Skopje antreten. Sky überträgt die Partie live und exklusiv.



Am Donnerstag könnte die SG Flensburg-Handewitt das Ticket nach Köln lösen. Das letzte Mal gelang das vor drei Jahren. Allerdings muss dafür ein Auswärtssieg beim HC Vardar Skopje her. Doch der HC war bisher ungemein stark. Nur den Rhein-Neckar Löwen musste die Mazedonier sich in dieser Saison geschlagen geben.