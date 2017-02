Handball-Champions League live bei Sky

Die Handball-Königsklasse wird von Sky live übertragen. Kiel spielt am Mittwoch gegen Veszprém, Flensburg trifft am Samstag auf PSG.



Die VELUX EHF Champions League geht mit dem 11. Spieltag in den Endspurt der Gruppenphase und Sky-Zuschauer dürfen sich auf zwei Spiele mit deutscher Beteiligung freuen. In der Gruppe A trifft der THW Kiel auf Veszprém KC und die SG Flensburg-Handewitt empfängt Paris Saint-Germain.

Eröffnet wird der 11. Spieltag am Mittwochabend in Kiel, wo Moderator Jens Westen und Sky-Experte Heiner Brand die Zuschauer um 18.00 Uhr auf Sky Sport News HD 3 aus der Sparkassen-Arena begrüßen. Mit Veszprém KC ist Tabellenfünfte der Gruppe A bei den derzeit viertplatzierten Kielern zu Gast. Nachdem für beide Teams der Gruppensieg außer Reichweite scheint, kämpfen sie im direkten Duell um die bestmögliche Ausgangsposition für das Achtelfinale.





Unter ähnlichen Vorzeichen wie in Kiel steht am Samstag auch das Spiel für die SG Flensburg-Handewitt, das es auf Sky Sport News HD 2. Der derzeitige Bundesliga-Tabellenführer kämpft um eine möglichst gute Position für das Achtelfinale. Gegner Paris Saint-Germain hingegen hofft bei nur zwei Punkten Rückstand auf den FC Barcelona noch auf das Freilos. Ab 17.00 Uhr begrüßen Moderatorin Christina Rann und Sky-Experte Heiner Brand die Sky-Zuschauer in der "Hölle Nord". Sowohl am Mittwoch in Kiel als auch am Samstag in Flensburg kommentieren Karsten Petrzika und Sky-Experte Martin Schwalb die Begegnung.



Komplettiert wird der 11. Spieltag aus deutscher Sicht am Sonntag von den Rhein-Neckar Löwen. Mit einem Sieg in Kristianstad will der Deutsche Meister seine Chancen auf den Sieg in der Gruppe B wahren. Karsten Petrzika meldet sich gemeinsam mit Sky-Experte Frank von Behren um 17.15 Uhr live aus Schweden. Zu sehen gibt es die Partie auf Sky Sport News HD 1.