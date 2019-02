Handball: DKB All Star Game live im Free-TV

Heute misst sich die deutsche Nationalmannschaft mit den internationalen Stars der Handball-Bundesliga. Die Mannschaften treffen am Abend in der Porsche-Arena in Stuttgart aufeinander.



Sky Sport News HD zeigt ab 18.30 Uhr live, wie die bei der WM letztendlich etwas unglücklich als Vierter ins Ziel gekommene und dennoch gefeierte deutsche Nationalmannschaft auf eine All-Star-Truppe, die online durch Handball-Fans und den Trainern der "stärksten Liga der Welt" zusammengestellt wurde, trifft.

Mit dabei sind unter anderem Johannes Bitter und Michael Kraus vom TVB 1898 Stuttgart, Gudjon Valur Sigurdsson von den Rhein-Neckar Löwen und Holger Glandorf von der SG Flensburg-Handewitt.



Für das DHB-Team ist es der erste Auftritt nach der Weltmeisterschaft in Dänemark und Deutschland. Sky Sport News HD überträgt auch die Bundesliga-Konferenz am ersten Spieltag (7. Februar) nach der WM-Pause, wie Digitalfernsehen bereits am Montag berichtet hat.