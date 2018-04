Handball: Deutschland gegen Norwegen live bei Sport1

Im Juni treffen Vizeweltmeister Norwegen und Deutschland im Handball aufeinander. Der Sportsender Sport1 überträgt das ganze Spiel live.



Handball-Fans können sich den Termin schonmal im Voraus im Kalender anstreichen: Am 6. Juni wird Sport1 nämlich den Härtetest für die Weltmeisterschaft im nächsten Jahr live ab 19.55 Uhr zeigen. Nächstes Jahr steht ja die WM in Deutschland und Dänemark an. Doch vorher muss noch ein kleiner Check sein, ob die deutschen Spieler überhaupt in Form sind.

Meldungen zu diesem Thema

Sky: Drei Tage Handball aus Champions League und Bundesliga

Sky zeigt Handball-Bundesliga live

Sky zeigt Titelkämpfe der EHF Champions League live



Nach der Enttäuschung im Rahmen der Europameisterschaft hängt auch die Motivation von diesem Spiel gegen Norwegen ab. Und die Skandinavier sind ein harter Brocken, vertrauen sie doch auf Profis wie Harald Reinkind von den Rhein-Neckar Löwen oder Sander Sagosen von Paris Saint-Germain.



Auch die Frauen müssen sich bald beweisen. Am 2. Juni wird ab 15.45 Uhr auf Sport1 live die EM-Qualifikation gegen die Türkei übertragen. In seiner Gruppe steht das Team auf Platz Zwei vor der Türkei, das letzte Spiel auf dem Weg zur EM soll in Gummersbach ausgetragen werden.