Handball: Deutschland gegen Schweden frei auf Sky Sport News HD

An diesem Wochenende feiert der neue Handball-Bundestrainer Christian Prokop sein Debüt. Sky Sport News HD ist in Hamburg dabei, wenn die Deutschen bei einem Freundschaftsspiel auf die Schweden treffen.



Dreieinhalb Monate bevor sein Fünfjahresvertrages mit dem DHB beginnt, ist der neue Handball-Bundestrainer Christian Prokop schon bei den ersten Spielen seiner Mannschaft dabei. Am Samstag spielen die deutschen Handballer in Göteborg gegen die Schweden und schon am Sonntag gibt es zum "Tag des Handballs" das zweite Spiel gegen die Skandinavier in Hamburg, welches Sky Sport News HD live ab 17.15 Uhr im Free-TV übertragen wird.