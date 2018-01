Handball-EM: "Bad Boys" in der Hauptrunde auf dem ZDF

Die "Bad Boys" starten in die EM-Hauptrunde: Deutschland – Tschechien. Das ZDF überträgt das Spiel morgen live.



Die DHB-Auswahl startet morgen (Freitag 19.01.) mit ihrem Auftaktspiel gegen Tschechien in die Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft in Kroatien. Die Partie wird live im ZDF übertragen. Das Geschehen wird von Moderator Yorck Polus und Experte Sven-Sören Christophersen begleitet. Sie begrüßen die ZDF-Zuschauer um 18.00 Uhr aus der Arena in Varazdin. Ab 18.15 Uhr wird dann Live-Reporter Christoph Hamm das Spiel kommentieren.