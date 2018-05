Handball: Final Four im EHF-Pokal im MDR und RBB

Im EHF-Pokal stehen am Sonnabend die Halbfinale auf dem Programm. Gleich drei deutsche Mannschaften haben die Chance, den Europapokal im Handball zu erringen.



Die erste Halbfinalbegegnung bestreiten Gastgeber SC Magdeburg und der französische Vertreter Saint Raphael. Es läuft am Samstag, um 14.15 im MDR Fernsehen und online im Livestream. Das Spiel der Füchse Berlin gegen Titelverteidiger Frisch Auf! Göppingen überträgt der RBB live im Netz ab 17 Uhr.