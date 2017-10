Handball-Präsident kritisiert TV-Sender ARD und ZDF

Andreas Michelmann hat die TV-Sender ARD und ZDF heftig dafür kritisiert, dass die Handball-Länderspiele der deutschen Frauen gegen Vizeweltmeister Niederlande an diesem Wochenende nicht im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu sehen sind.



"Ich habe die Verträge für diese beiden Länderspiele so lange wie möglich rausgeschoben, weil ich es ziemlich dreist fand, dass ARD und ZDF sich nur die Männerspiele genommen haben. Und das unmittelbar vor der Frauen-Weltmeisterschaft im eigenen Land und an einem Wochenende, wo wir 100 Jahre Handball feiern", sagte Michelmann am Samstag nach seiner Wiederwahl zum Präsidenten des Deutschen Handballbundes (DHB).