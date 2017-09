Handball: Sky zeigt Topspiel SC Magdeburg - Füchse Berlin

Sky zeigt exklusiv den gesamten 4. Spieltag DKB Handball Bundesliga inklusive Konferenz am Wochenende live. "Kretzschmar - der Handball-Talk" wird wie immer den Spieltag abrunden.



Eingeläutet wird der vierte Spieltag mit dem Topspiel zwischen Magdeburg und den Füchsen aus Berlin. Los geht es am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr, die Übertragung fängt jedoch schon eine halbe Stunde früher an. Bereits nach vier Spieltagen von (Geheim-)Favoriten auf den Titel zu sprechen wäre etwas verfrüht. Bei den beiden Kontrahenten handelt es sich jedoch definitiv um Aspiranten auf die vordersten Plätze.