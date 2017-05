Handball: Sport 1 zeigt Flensburg gegen Rhein-Neckar Löwen live

Die Spannung in der Handball-Bundesliga steigt. Es steht am Sonntag ein regelrechtes Endspiel um die Meisterschaft an.



In dem wahrscheinlich vorentscheidenden Duell um die Meisterschaft empfängt die SG Flensburg-Handewitt den amtierenden Champion Rhein-Neckar Löwen aus Mannheim. Sport überträgt die Partie mit Finalcharakter am Sonntag um 14.55 Uhr live aus der Flens-Arena. Meldungen zu diesem Thema

Sport1 und Sky zeigen Finale der Uefa Europa League

Eine Million Zuschauer bei Eishockey-Finale auf Sport1

FIFA 17: Sport1 und EA Sports präsentieren Live-Event

Vier Spieltage vor Saisonende sind Mannheimer Flensburg einen Punkt voraus. Können sie das Spiel gewinnen, sind sie der Titelverteidigung hauchnah. Der Tabellenzweite aus dem höchsten Norden Deutschlands versucht das natürlich mit aller Macht zu verhindern. Sie bauen vor allem auf den Heimvorteil.



Entscheidet Flensburg das Spiel für sich, haben sie den ersten Titelgewinn seit 13 Jahren wieder in der eigenen Hand. Für beide Mannschaften wäre es die zweite deutsche Meisterschaft.



Der Flensburger Trainer Ljubomir Vranjes hofft auf einen ruhmreichen Abschied. Er verlässt Flensburg nach der Saison. Für Sport1 wird Markus Götz am Mikrofon sein. Die Moderation übernimmt Anett Sattler.