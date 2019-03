Handball: Sport1 zeigt Spiele der Nationalteams live

Nach der Heim-WM steckt sich die deutsche Handball-Nationalmannschaft neue Ziele, auf dem Weg Richtung EM 2020 und Qualifikation für die Olympischen Spiele wartet am Samstag ein Testspiel gegen die Schweiz.



Sport1 überträgt das Match am Samstag live ab 13.55 Uhr im Free-TV. Peter Kohl kommentiert. In Düsseldorf geht es für das Team von Bundestrainer Christian Prokop darum, die starke Verfassung während der WM zu bestätigen und auch neue Varianten zu testen.



Bei der Weltmeisterschaft im eigenen Land begeisterte die deutsche Mannschaft und erreichte nach starker Hauptrunde das Halbfinale. Damit ist das DHB-Team beim Qualifikationsturnier für die Olympischen Spiele 2020 dabei. Prokop zählt Deutschland zu den besten "vier Teams der Welt", der Bundestrainer fordert aber den nächsten Schritt, um auch einen Titel anvisieren zu können.