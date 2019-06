Handball: Titelentscheidung live in der Sky-Konferenz

Der letzte Spieltag in der Handball-Bundesliga könnte spannender kaum sein. Im Fernduell ringen die beiden Nord-Rivalen Flensburg und Kiel um den Titel. Und im Kampf gegen den Abstieg gibt es ein direktes Duell.



Sky überträgt am Sonntag ab 14 Uhr alle neun Partien des 34. Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv, wahlweise in der Konferenz und als Einzelspiele. Am Tag der Entscheidungen meldet sich Moderatorin Katharina Kleinfeldt aus dem Studio des Sky Sendezentrums. An ihrer Seite wird Martin Schwalb als Experte im Einsatz sein. Neben Vorberichten und der Analyse der Partien des Nachmittags werden die beiden durch die neun Spiele umfassende Konferenz führen.